Le ministre des Affaires étrangères, Mohamed Ali Nafti, s’est entretenu samedi soir par téléphone avec son homologue sud-africain, Ronald Lamola, dans le cadre du renforcement des relations bilatérales entre la Tunisie et l’Afrique du Sud.

Selon un communiqué du département, les deux chefs de la diplomatie ont affiché une volonté commune de porter la coopération entre leurs deux pays à un palier supérieur, en misant sur des secteurs à fort potentiel, notamment les technologies de l’information et de la communication (TIC) et la transformation numérique.

Les deux ministres ont également insisté sur l’impératif de mieux préparer les prochaines échéances bilatérales et de dynamiser les échanges commerciaux, en capitalisant sur les opportunités qu’offre la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf), dans le sillage de la récente visite en Tunisie de son secrétaire général, Wamkele Mene.

Par ailleurs, Nafti et Lamola ont réaffirmé leur engagement en faveur du renforcement des mécanismes de l’Union africaine au service de la sécurité et du développement en Afrique, appelant à une approche globale et concertée face aux défis de la migration irrégulière. Ils ont également convenu de coordonner leurs positions au sein des instances régionales et internationales, ainsi que de se soutenir mutuellement dans leurs candidatures à des postes de responsabilité de haut niveau.