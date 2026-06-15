La campagne de moisson dans le gouvernorat de l’Ariana a atteint un taux d’avancement de 30%, tandis que le centre de collecte de la région de Pont de Bizerte (Kantarat Benzart) a déjà réceptionné plus de 18 mille quintaux de céréales.

Les prévisions tablent sur une production d’environ 200 mille quintaux cette saison, soit un niveau comparable à celui de l’année précédente, a indiqué le chef du service de vulgarisation et de promotion de la production agricole au commissariat régional au développement agricole (CRDA) d’Ariana, Ali Hammami.

Dans une déclaration à l’Agence TAP, Hammami a affirmé que le principal défi se situe dans la phase post-récolte, le gouvernorat ne disposant en effet que d’un seul centre de collecte situé à Kantarat Benzart et relevant de la Société Mutuelle Centrale des Services Agricoles des Blés (COCEBLE), dont la capacité maximale de stockage est de 75 mille quintaux, a-t-il expliqué.

Face à cette situation, “un dispositif d’évacuation immédiate” a été mis en place en coordination avec l’Office des Céréales.

Ainsi, jusqu’à vendredi, quelque 4 mille quintaux avaient déjà été transférés vers d’autres dépôts centraux, une opération qui se poursuit afin de libérer des capacités de stockage et d’assurer la réception du reste de la récolte.

Par ailleurs, le responsable régional a souligné que le gouvernorat d’Ariana dispose de 30 moissonneuses-batteuses, globalement en bon état de fonctionnement, ce qui permet de limiter les pertes de récolte.

Il a ajouté que les préparatifs de la campagne ont également comporté des actions de sensibilisation axées principalement sur la prévention des incendies.

Les superficies consacrées aux grandes cultures dans la région s’étendent sur près de 14 mille hectares, dont 90% sont concentrés dans les délégations de Kalaat El Andalous et Sidi Thabet.

Sur cette superficie, 8 mille hectares sont réservés aux céréales, répartis entre 5500 hectares de blé dur et tendre, et 2500 ha d’orge et de triticale.

Les services régionaux ont établi un calendrier de récolte et de collecte. La moisson et la collecte de l’orge et du triticale ont débuté le 4 juin courant, avec la mise en œuvre d’un système de collecte parallèle, avant le lancement officiel de la saison le 9 juin.