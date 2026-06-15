Le ministre du Commerce et du Développement des Exportations, Samir Abid, a souligné que l’étape actuelle exige un changement radical en matière de mode de fonctionnement des centres de stockage et de distribution relevant de l’Office du Commerce de la Tunisie (OCT) et de réaliser un saut qualitatif dans les méthodes de travail adoptées et les mécanismes d’analyse des indicateurs du marché.

Abid a relevé, lors d’une réunion samedi, au siège du Centre de Promotion des Exportations, (CEPEX), que le rôle des centres de stockage et de distribution ne devrait plus se limiter aux tâches traditionnelles, mais plutôt devenir une force de proposition active pour moderniser le système de distribution et renforcer la gestion des stocks de produits de base, optimisant ainsi l’efficacité des interventions.

Selon un communiqué publié samedi par le ministère, Abid a mis en relief le rôle social de l’office dans la mise en œuvre de la politique de l’État et la préservation du pouvoir d’achat des citoyens, rappelant qu’il demeure l’une des principale structure pour sécuriser les chaînes d’approvisionnement.

Le ministre a évoqué, dans ce contexte, la place de choix que l’office a occupé par le passé, tant sur le plan financier que commercial, soulignant l’impératif de lui redonner son rayonnement et de consolider son statut d’entreprise publique.

Et d’ajouter que l’Office a réussi, ces derniers temps, à surmonter une série de difficultés et de défis tout en maintenant un rythme d’approvisionnement stable et sans tensions notables pour les produits de base.

Le ministre a appelé les chefs de centres à être à l’écoute des clients de l’Office, et à œuvrer pour l’amélioration de la qualité des services rendus.

Cette rencontre a également été l’occasion de présenter plusieurs exposés axés autour des activités des centres, des futurs projets d’investissement, dans les centres de stockage et de distribution, des applications informatiques utilisées, des nouveaux projets de numérisation et de gouvernance de la gestion des activités de stockage et de distribution, en plus du projet de stratégie de l’Office Tunisien du Commerce pour la période 2026-2030.