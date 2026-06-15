La municipalité de Djerba Midoun a renforcé ses interventions sur plusieurs plages publiques de l’île, notamment celles de la Lagune, Lella Hadhria ainsi que les plages publiques n°1, n°2 et n°3, dans le cadre des préparatifs de la saison estivale et touristique et en marge de la Journée nationale de l’environnement.

Ces opérations ont été menées dans le cadre d’un programme conjoint mobilisant les moyens humains et logistiques de la municipalité, avec le concours des directions régionales de l’Équipement et de l’Agriculture, de l’Agence nationale de gestion des déchets (ANGED), des municipalités de Djerba Ajim et Houmt Souk, ainsi que de plusieurs composantes de la société civile et de bénéficiaires de programmes d’accompagnement.

Les interventions ont porté sur l’entretien et l’élagage des palmiers, le ramassage des déchets plastiques et autres détritus, l’enlèvement des déblais et des herbes parasites, ainsi que l’aménagement et le nettoyage des accès aux plages, a indiqué, le secrétaire général de la municipalité, Ali Kediri.

Les travaux se poursuivent également sur la plage de Tamerna, en partenariat avec des citoyens et des associations locales, afin d’en faire un espace balnéaire adapté à l’accueil des familles dans les meilleures conditions.

Parallèlement, les équipes municipales poursuivent leurs interventions sur plusieurs points noirs et décharges anarchiques, notamment le long de la route d’Aghir et des avenues Farhat Hached et de l’Environnement, ainsi que sur l’ensemble du littoral de la commune.

La municipalité de Djerba Midoun prévoit d’installer, avant le 20 juin, 300 bacs à déchets de 770 litres sur les plages publiques, les principaux axes routiers et dans plusieurs quartiers afin de renforcer les dispositifs de collecte.

Elle prépare également le lancement d’un projet de tri sélectif à la source, appelé à être progressivement étendu à plusieurs zones de la commune et, à terme, aux établissements touristiques.

Par ailleurs, 15 conventions ont été conclues avec des unités touristiques en vue de l’aménagement d’un vaste espace vert dédié aux loisirs et aux activités de plein air, dont le lancement est prévu avant la fin de l’année.

Face au doublement de la population durant la saison estivale et à une production quotidienne de déchets passant de 80 à plus de 160 tonnes, la municipalité poursuit ses actions de sensibilisation et de contrôle pour préserver la propreté du cadre urbain et des zones touristiques.