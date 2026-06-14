La Croate Donna Vekic a réussi l’exploit de remporter le tournoi du Queen’s dimanche à Londres en tant que “lucky loser”, c’est-à-dire après avoir été repêchée en qualification, ce qui n’était plus arrivée depuis trois ans sur le circuit WTA.

Vekic, 79e mondiale, a battu en finale la Britannique Emma Raducanu (42e) en deux sets 6-0, 7-6 (8/6).

C’est le cinquième trophée de la carrière de Vekic, 29 ans, et aussi le plus beau puisque le Queen’s, épreuve sur gazon préparatoire à Wimbledon, est son premier de la catégorie WTA 500. La Croate n’avait plus gagné de tournoi depuis mars 2023 à Monterrey, au Mexique.

Au Queen’s, elle avait d’abord perdu en qualification contre la 105e mondiale, la Russe Anna Blinkova, avant d’être intégrée dans le tableau final grâce au forfait de l’Ukrainienne Marta Kostyuk.

C’est seulement la sixième fois dans l’histoire de la WTA qu’une lucky loser remporte un tournoi, le dernier exemple datant de 2023.

Vekic s’est montrée expéditive sur ses jeux de service et impitoyable sur ses balles de break (3/3 dans le premier set) pour s’adjuger la première manche en moins d’une demi-heure, comme en demi-finale samedi face à Katie Boulter (73e).

Elle est revenue dans le deuxième set après avoir été menée 5-2 par Raducuna, qui avait haussé son niveau de jeu malgré des douleurs à la cuisse gauche, avant de conclure au tie-break après 1h48 de jeu.