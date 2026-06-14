La sélection allemande de football a parfaitement lancé sa campagne à la Coupe du monde 2026 en s’imposant largement face à Curaçao (7-1), dimanche au NRG Stadium de Houston, pour le compte de la première journée du groupe E.

Face à un adversaire disputant la première phase finale mondiale de son histoire, la Mannschaft n’a pas tardé à imposer sa supériorité. Nmecha a ouvert le score dès la 6e minute sur un service de Wirtz, avant que Curaçao ne crée la surprise en égalisant par Comenencia (21e).

Cette réaction n’a toutefois pas perturbé les Allemands, qui ont repris les commandes avant la pause grâce à Schlotterbeck (38e), puis à Kai Havertz sur penalty dans le temps additionnel de la première période (45+5), pour regagner les vestiaires avec une avance confortable (3-1).

Au retour des vestiaires, l’Allemagne a poursuivi son festival offensif. Musiala a aggravé la marque dès la 47e minute, suivi de Brown (68e), Undav (78e) et de nouveau Havertz (88e), auteur d’un doublé, scellant ainsi un large succès allemand.

Grâce à cette victoire convaincante, l’Allemagne prend provisoirement la tête du groupe E avec 3 points et affiche d’entrée ses ambitions dans cette édition 2026 de la Coupe du monde.

L’autre rencontre de cette première journée du groupe E opposera dans la soirée la Côte d’Ivoire à l’Equateur au Lincoln Financial Field de Philadelphie. Le coup d’envoi est prévu à 00h00 heure tunisienne.