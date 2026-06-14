Le club d’Arsenal, champion d’Angleterre, a entamé des discussions en vue du recrutement du jeune international marocain Ayyoub Bouaddi, l’une des grandes révélations de la Coupe du monde 2026, rapporte dimanche le quotidien britannique The Times.

Le milieu de terrain de 18 ans s’est illustré lors du match nul (1-1) samedi face au Brésil, en ouverture du Groupe C de la coupe du monde. Lors de la rencontre, le jeune marocain a livré une prestation de très haut niveau face à plusieurs stars de la Seleção, souligne le Times.

Citant plusieurs sources concordantes, le Times écrit que l’entraîneur espagnol d’Arsenal, Mikel Arteta, a fait du jeune Marocain l’une de ses priorités pour le mercato estival. Les Gunners ont commencé à échanger avec l’entourage du joueur, même si aucune offre officielle n’a encore été transmise à Lille, précise le média.

La concurrence s’annonce toutefois féroce pour Arsenal, note la publication, ajoutant que le Real Madrid, le Paris Saint-Germain, Chelsea et plusieurs autres grands clubs européens suivent également de près la progression du milieu marocain.