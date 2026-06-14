La Côte d’Ivoire entame sa campagne en Coupe du monde 2026 par une confrontation face à l’Équateur, dans le cadre de la première journée du groupe E. Les Éléphants retrouvent la scène mondiale après douze années d’absence et nourrissent l’ambition de franchir un nouveau cap dans la compétition.

Sacrée championne d’Afrique en 2023 et quart de finaliste lors de l’édition 2025 de la CAN, la sélection ivoirienne aborde ce rendez-vous avec confiance. Sa préparation a été marquée par plusieurs résultats encourageants, notamment des succès face à la Corée du Sud (4-0), à l’Écosse (1-0) et à la France (2-1).

En face, l’Équateur se présente comme l’une des équipes les plus régulières du continent sud-américain. Deuxième des éliminatoires derrière l’Argentine, la Tri a devancé des sélections prestigieuses telles que le Brésil, l’Uruguay et la Colombie. Les Équatoriens restent invaincus depuis septembre 2024, soit une série de 19 rencontres sans défaite.

Lors de leur préparation, les hommes de Sebastián Beccacece ont dominé l’Arabie saoudite (2-1) puis le Guatemala (3-0). L’effectif équatorien s’appuie notamment sur des joueurs expérimentés comme Enner Valencia, Moisés Caicedo et Willian Pacho.

La rencontre entre la Côte d’Ivoire et l’Équateur se disputera dans la nuit du dimanche 14 au lundi 15 juin. Le coup d’envoi sera donné à 00h00 du matin , pour un duel qui pourrait déjà peser lourd dans la course à la qualification pour les huitièmes de finale.

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