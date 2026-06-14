Le sélectionneur du Maroc, Mohamed Ouahbi, a affiché un sentiment partagé de satisfaction et de regret, samedi soir, après le match d’ouverture du groupe C de la Coupe du monde 2026 face au Brésil (1-1), estimant que ses joueurs avaient “réalisé une prestation solide”.

“C’était un beau match. Nous avons bien joué. Nous serons meilleurs lors du prochain match”, a déclaré Ouahbi lors de la conférence de presse d’après-match.

Il a souligné la qualité globale de la prestation marocaine face à une sélection brésilienne “très impactante physiquement, présente dans la surface et portée vers le jeu direct”.

Dans ce sens, le coach marocain a insisté sur la maîtrise affichée par son équipe par séquences.

“Nous avons trouvé de la profondeur, nous avons imposé notre rythme, mais il faut apprendre à finir les matchs comme on les commence”, a-t-il insisté.

Malgré ce léger goût d’inachevé, le sélectionneur a tenu à défendre l’état d’esprit de ses joueurs : “Je suis fier d’eux. Ce n’est pas une déception. Même dans le vestiaire, ils n’étaient pas euphoriques, car ils savaient qu’il y avait mieux à faire”.

Sur le plan individuel, Ouahbi a évoqué la prestation du jeune milieu de terrain Ayyoub Bouaddi, assurant ne pas être surpris par son niveau : “Je connais très bien ses qualités”.

Il a également salué la performance du milieu Neil El Aynaoui, auteur, selon lui, d’un “match de très haut niveau”, au cœur d’un secteur où le Maroc affiche, selon ses mots, “un mélange intéressant entre jeunesse et expérience”.

Concernant l’état de santé du gardien Yassine Bounou, le sélectionneur s’est voulu rassurant : “Il a reçu un petit coup à l’épaule, mais il va bien”.