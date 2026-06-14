La Sweden national football team et la Tunisia national football team se retrouvent pour la première fois en compétition officielle à l’occasion de la première journée du groupe F de la Coupe du Monde 2026.

La Suède aborde ce rendez-vous après un parcours de qualification compliqué. Les Scandinaves ont dû passer par les barrages pour décrocher leur billet pour le Mondial, éliminant successivement l’Ukraine puis la Pologne. Malgré une préparation contrastée, l’équipe dirigée par Graham Potter conserve de solides atouts offensifs, notamment avec Alexander Isak et Viktor Gyökeres.

De son côté, la Tunisie a réalisé des éliminatoires remarquables en terminant invaincue et sans encaisser le moindre but. Les Aigles de Carthage, désormais entraînés par Sabri Lamouchi, misent sur une organisation défensive rigoureuse articulée autour d’Ellyes Skhiri pour réussir leur entrée dans la compétition.

La rencontre se disputera à Monterrey, au Mexique, dans la nuit du dimanche 14 au lundi 15 juin.

Le coup d’envoi sera donné à 3h00 du matin .

Le match sera retransmis en direct et en exclusivité sur beIN Sports, notamment sur beIN SPORTS 1. Les abonnés pourront également suivre la rencontre sur les différentes plateformes numériques du diffuseur, via télévision, ordinateur, tablette ou smartphone.

Cette affiche constitue un premier test important pour les deux sélections dans un groupe où chaque point pourrait s’avérer décisif pour la qualification au prochain tour.