La sélection écossaise a réussi son entrée en lice dans la Coupe du monde 2026 en s’imposant face à son homologue haïtienne sur le score de 1 but à 0, dimanche, lors de la première journée du groupe C.

L’unique réalisation de la rencontre a été inscrite par John McGinn à la 28e minute, permettant à l’Écosse d’empocher ses trois premiers points dans la compétition.

Grâce à ce succès, l’Écosse s’empare seule de la tête du groupe C avec trois points. Le Maroc et le Brésil occupent conjointement la deuxième place avec un point chacun après leur match nul (1-1), disputé plus tôt dans la journée, tandis qu’Haïti ferme la marche sans le moindre point.

Lors de la deuxième journée, l’Écosse affrontera le 19 juin le Maroc, alors qu’Haïti sera opposée au Brésil.