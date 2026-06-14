La sélection marocaine de football a fait match nul (1-1) face à son homologue brésilienne, samedi au New York New Jersey Stadium, pour le compte de la première journée du groupe C de la Coupe du monde 2026.

Les Lions de l’Atlas ont ouvert le score à la 21e minute grâce à Ismaël Saibari, auteur d’une belle conclusion après une phase offensive bien menée par les hommes de Mohamed Ouahbi.

La Seleção est revenue à hauteur à la 32e minute par l’intermédiaire de Vinicius Junior.

Avec ce résultat, le Maroc et le Brésil prennent chacun un point dans ce groupe C, dont l’autre rencontre de la première journée opposera plus tard dans la journée l’Écosse à Haïti.

Les Lions de l’Atlas affronteront le 19 juin l’Écosse lors de leur deuxième sortie dans cette phase de groupes, tandis que le Brésil sera opposé à Haïti.