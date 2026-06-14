L’Germany national football team débute sa Coupe du Monde 2026 face à l’Curaçao national football team, une affiche inédite disputée au NRG Stadium de Houston.

Très attendue malgré une période récente en dents de scie, la Mannschaft de Julian Nagelsmann veut relancer une dynamique positive dans la compétition, tandis que Curaçao découvre pour la première fois la Coupe du monde après une qualification historique.

Le coup d’envoi de la rencontre est fixé au dimanche 14 juin 2026 à 18h00 .

Côté diffusion, le match sera retransmis en direct sur beIN Sports, notamment sur beIN SPORTS 1, ainsi que sur M6 en clair.

Les supporters pourront suivre la rencontre sur télévision, mais aussi sur les plateformes numériques des diffuseurs.