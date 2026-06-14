L’Netherlands national football team fait son entrée dans la Coupe du Monde 2026 avec une affiche déjà très attendue face à l’Japan national football team, dans le groupe F.

Les Néerlandais, mieux classés au niveau mondial, abordent cette rencontre avec le statut de favoris. Mais le Japon, régulièrement performant dans les grandes compétitions internationales, reste un adversaire redoutable, capable de créer la surprise, comme lors de sa précédente campagne mondiale marquée par des victoires de prestige face à l’Espagne et à l’Allemagne.

Le coup d’envoi de la rencontre est prévu ce dimanche 14 juin à 21h00, au AT&T Stadium d’Arlington, au Texas.

Côté diffusion, le match sera retransmis en direct et en clair sur M6. Il sera également disponible sur beIN Sports, qui diffuse l’ensemble des rencontres de la compétition pour ses abonnés.

Les téléspectateurs pourront ainsi suivre cette affiche sur télévision, ordinateur, tablette ou smartphone via les plateformes des diffuseurs.