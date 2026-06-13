La jeune Canadienne Victoria Mboko, blessée, a été contrainte de renoncer à jouer au tournoi de Wimbledon (29 juin-12 juillet).

“Malheureusement, ma chute mercredi a provoqué une blessure au ligament croisé de mon genou gauche ce qui signifie que je vais manquer la suite de la saison sur gazon et donc Wimbledon, un tournoi que j’attendais de jouer cette année avec tellement d’impatience”, a écrit vendredi la joueuse de 19 ans et 9e mondiale sur les réseaux sociaux.

L’an dernier pour sa première participation au Majeur sur gazon, Mboko avait perdu au deuxième tour contre l’Américaine Hailey Baptiste après être passée par les qualifications.

Elle s’est blessée dès son entrée en lice en simple au Queen’s face à Karolina Pliskova. La veille, elle avait épaulé en double Serena Williams qui, à 44 ans, tente un retour sur le circuit qu’elle avait quitté après sa défaite au troisième tour à l’US Open 2022.

La blessure de Mboko a brisé l’élan du retour de Serena, obligée d’abandonner avant le deuxième tour du tournoi de double.

L’Américaine, vainqueur de 23 tournois du Grand Chelem en simple, devrait maintenant jouer le double à Berlin (15-21 juin) où elle pourrait être associée, selon des médias, à la Tchèque Karolina Muchova.

Dans son message, Mboko remercie Williams de la “chance incroyable” qu’elle lui a donnée de jouer à ses côtés.

“J’ai tellement appris en faisant équipe avec toi et je suis si désolée que notre tournoi se soit arrêté prématurément, mais j’espère que nous pourrons rejouer ensemble rapidement et finir ce que nous avons commencé”, écrit-elle.