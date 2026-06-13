Haïti ne participe ​pas à la Coupe du ​monde de football pour ‌faire le figuration et ‌l’équipe cherchera à ‌remporter la victoire lors de son premier match de la compétition, a ⁠déclaré vendredi le sélectionneur Sébastien Migné.

Haïti, qui évolue dans le groupe C, doit ​affronter samedi l’Ecosse. Aucun de ces deux pays n’a jamais ⁠atteint la phase à élimination directe d’une Coupe du monde: Haïti ⁠a perdu ses trois matches de groupe lors de sa seule participation en 1974, tandis que l’Ecosse a échoué dès le premier tour lors de ses huit participations.

L’entraîneur français des Grenadiers estime quant ​à lui que ses joueurs n’ont qu’à marquer davantage que leurs adversaires.

“J’espère que nous pourrons ‌être l’une des surprises du tournoi”, a dit Sébastien Migné lors d’une conférence de ⁠presse d’avant-match. “Je considère que le football est ‌un jeu et qu’à la fin, il y a un perdant et un gagnant. Si nous voulons gagner des matches, nous devons marquer des buts, peu importe notre adversaire.”

Haïti affrontera ensuite le Brésil, ‌quintuple champion du monde, et ⁠le Maroc, qui a atteint les demi-finales lors du tournoi de 2022.

“Etant donné nos adversaires (dans ‌le groupe), nous devons monter en puissance. Si nous voulons entrer dans l’histoire, remporter une première ‌victoire et ⁠avoir une chance de nous qualifier, nous devons marquer des buts”.