Le sélectionneur du Paraguay, Gustavo Alfaro, a décrit la défaite de son équipe face aux Etats-Unis comme une “leçon très douloureuse”, déclarant que ses joueurs avaient été surpassés tactiquement, techniquement et physiquement durant leur premier match de Coupe de monde en 16 ans.
Les Etats-Unis se sont imposés vendredi face au Paraguay (4-1) lors du premier match de Coupe du monde disputé sur le territoire américain.
“Lors d’une Coupe du monde, vous devez laisser vos émotions de côté”, a dit Gustavo Alfaro durant une conférence de presse d’après-match. “Ce qui compte, c’est la prise de décision, la concentration et les détails.”
“Les Etats-Unis ont gagné avec une justice et une clarté absolue. Ils nous ont surpassé tactiquement, ils nous ont surpassé techniquement et ils nous ont surpassé physiquement.”
Gustavo Alfaro a estimé que le Paraguay, qui évolue dans le groupe D, devait avancer s’il voulait rivaliser avec les meilleures équipes.
L’entraîneur argentin a réaffirmé que son équipe pouvait se qualifier, faisant valoir que ce serait le nombre de points et non de buts qui scellerait le destin du Paraguay.
Le Paraguay sera opposé à la Turquie lors de son prochain match, avant de conclure la phase de groupe en affrontant l’Australie.