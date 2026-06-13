⁠Le sélectionneur du Paraguay, ​Gustavo Alfaro, a décrit ​la défaite de son ‌équipe face aux Etats-Unis ‌comme une “leçon ‌très douloureuse”, déclarant que ses joueurs avaient été surpassés tactiquement, techniquement et physiquement ⁠durant leur premier match de Coupe de monde en 16 ans.

Les ​Etats-Unis se sont imposés vendredi face au Paraguay (4-1) ⁠lors du premier match de Coupe du monde disputé ⁠sur le territoire américain.

“Lors d’une Coupe du monde, vous devez laisser vos émotions de côté”, a dit Gustavo Alfaro durant une conférence de presse d’après-match. “Ce qui compte, c’est la prise ​de décision, la concentration et les détails.”

“Les Etats-Unis ont gagné avec une justice ‌et une clarté absolue. Ils nous ont surpassé tactiquement, ils nous ont surpassé techniquement ⁠et ils nous ont surpassé ‌physiquement.”

Gustavo Alfaro a estimé que le Paraguay, qui évolue dans le groupe D, devait avancer s’il voulait rivaliser avec les meilleures équipes.

L’entraîneur argentin a réaffirmé que son équipe pouvait ‌se qualifier, faisant valoir que ⁠ce serait le nombre de points et non de buts qui scellerait le ‌destin du Paraguay.

Le Paraguay sera opposé à la Turquie lors de son prochain match, ‌avant ⁠de conclure la phase de groupe en affrontant l’Australie.