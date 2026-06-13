À la veille de son entrée en lice en Coupe du monde 2026, la sélection du Brésil se prépare à un premier test relevé face au Maroc. Le sélectionneur, Carlo Ancelotti, a insisté vendredi sur l’importance de la peur comme facteur de concentration et de vigilance.

Le Brésil, quintuple champion du monde, débute sa compétition samedi à New Jersey (États-Unis). Il affronte une équipe marocaine en confiance après son parcours jusqu’en demi-finales lors de la Coupe du monde 2022.

La peur comme outil de concentration

En conférence de presse d’avant-match, le technicien italien a expliqué sa vision de l’état d’esprit nécessaire avant une telle rencontre. Il a estimé que la peur pouvait jouer un rôle positif dans la préparation mentale.

« La peur est une part importante de la vie », a déclaré Carlo Ancelotti. Il a ajouté : « Si vous ne ressentez pas la peur, alors vous êtes pris de court. Vous pourriez avoir un lion en face de vous et penser qu’il s’agit d’un chat. »

Selon lui, cette émotion permet de rester attentif et d’éviter toute surprise face à un adversaire de haut niveau. Il a insisté sur la nécessité de garder une vigilance constante.

Un Brésil attendu face à un Maroc ambitieux

Le sélectionneur a souligné que le Brésil devra entrer rapidement dans son match pour répondre à l’intensité attendue. Il a décrit le Maroc comme l’une des meilleures équipes africaines, capable de poser des difficultés importantes.

Dans ses déclarations, l’entraîneur a également exprimé un optimisme mesuré. « Je suis optimiste de nature et je suis très confiant », a-t-il affirmé, ajoutant que son équipe était prête pour une grande performance et pour aborder une compétition qu’il qualifie de majeure.

Une mission tournée vers un sixième titre mondial

À 67 ans, Carlo Ancelotti a également rappelé l’ampleur de l’objectif qui lui est confié : conduire le Brésil vers un sixième titre mondial. Le pays n’a plus remporté la Coupe du monde depuis 24 ans.

Le Brésil, sélection la plus titrée de l’histoire du tournoi avec cinq sacres, arrive dans cette édition avec des ambitions élevées. En face, le Morocco national football team s’appuie sur son statut acquis lors du Mondial 2022, où il avait atteint le dernier carré.

Un duel sous tension pour lancer la compétition

Cette première rencontre du Brésil dans le tournoi s’annonce comme un test de référence. Entre un favori historique et une équipe marocaine désormais installée parmi les nations compétitives, l’enjeu dépasse le simple cadre d’un match d’ouverture.

Pour Ancelotti, l’approche mentale sera déterminante. La peur, loin d’être un frein, doit selon lui permettre de maintenir un niveau d’attention maximal dès les premières minutes de la compétition.