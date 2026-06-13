Le Canada et la Bosnie-Herzégovine se sont quittés sur un match nul (1-1), vendredi à Toronto, lors de la première journée du groupe B de la Coupe du monde 2026.

La Bosnie-Herzégovine a ouvert le score grâce à Jovo Lukic à la 21e minute, regagnant ainsi les vestiaires avec un avantage mérité à la pause. Malgré plusieurs occasions canadiennes, la défense bosnienne a longtemps résisté aux assauts du pays hôte.

Soutenu par son public, le Canada a finalement trouvé la faille en seconde période. Cyle Larin a remis les deux équipes à égalité à la 78e minute, offrant un point précieux à sa sélection pour son entrée en lice dans la compétition.

Grâce à ce résultat, le Canada et la Bosnie-Herzégovine comptent chacun un point au classement du groupe B.

L’autre rencontre de cette première journée opposera, samedi, le Qatar à la Suisse, un duel qui permettra de compléter le classement du groupe à l’issue de cette première journée.