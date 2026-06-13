L’Australie et la Turquie s’affrontent dimanche 14 juin au BC Place de Vancouver (Canada) pour leur premier match du groupe D de la Coupe du monde 2026. Le coup d’envoi sera donné à 06h00 (heure tunisienne) et la rencontre sera retransmise en direct sur beIN Sports 1.

Classés 27es au classement FIFA, les Socceroos disputent leur septième phase finale mondiale. Ils abordent ce tournoi avec l’ambition de confirmer les progrès affichés lors du Mondial 2022 au Qatar, où ils avaient atteint les huitièmes de finale après des succès face à la Tunisie et au Danemark.

En face, la Turquie (22e mondiale) signe son retour en Coupe du monde après plus de vingt ans d’absence. Les hommes de Vincenzo Montella espèrent renouer avec les performances de l’édition 2002, conclue à une remarquable troisième place. Portée par des joueurs tels qu’Arda Güler et Hakan Çalhanoğlu, la sélection turque vise un départ réussi dans la compétition. Les compositions officielles seront annoncées une heure avant le coup d’envoi.