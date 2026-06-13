Le choc entre le Brésil et le Maroc figure parmi les affiches les plus attendues de ce début de Coupe du monde 2026. La rencontre se disputera au MetLife Stadium, dans un duel déjà décisif pour la suite de la phase de groupes.

Le Brésil, dirigé par Carlo Ancelotti, veut enfin retrouver les sommets après plusieurs désillusions en Coupe du monde, tandis que le Maroc, fort de son statut de révélation du Mondial 2022 et désormais champion d’Afrique, aborde cette affiche avec de grandes ambitions.

Date et heure du match

Le match Brésil – Maroc, comptant pour la Coupe du Monde de la FIFA 2026, aura lieu le samedi 13 juin 2026 à 23h00.

Sur quelle chaîne voir Brésil – Maroc ?

La rencontre sera diffusée en direct sur :

M6.

beIN SPORTS.