Ce samedi 13 juin 2026 à 20h00, le Qatar affrontera la Suisse pour son premier match du groupe B de la Coupe du Monde 2026.

La rencontre se disputera au stade Levi’s Stadium. Elle sera diffusée sur plusieurs chaînes, notamment NCI, les chaînes du groupe RTI, New World TV ainsi que beIN SPORTS.

Côté historique, les deux sélections ne se sont affrontées qu’une seule fois, lors d’un match amical en 2018, remporté 1-0 par le Qatar.

Qatar national football team et Switzerland national football team s’apprêtent donc à écrire un nouveau chapitre de leur face-à-face sur la scène mondiale.