Les travaux des première et deuxième tranches du projet de dédoublement de la route régionale n°27, reliant Nabeul à Menzel Temime via Korba (gouvernorat de Nabeul), touchent à leur terme, avec un taux d’avancement avoisinant les 95%.

La directrice de l’unité de réalisation du projet à la direction régionale de l’équipement et de l’habitat de Nabeul, Monia Dhaïfi, a indiqué que les dernières interventions sont en cours avant l’achèvement définitif de cet axe routier structurant destiné à renforcer la fluidité du trafic dans la région.

Dans une déclaration à l’Agence TAP, vendredi, elle a précisé que les travaux de la troisième tranche du projet, reliant Menzel Temime à Kélibia sur une distance de 9 kilomètres, n’ont pas dépassé un taux d’avancement de 40%, bien que la durée de réalisation prévue pour ce tronçon, lancé en septembre 2023, ait été fixée à 18 mois.

Elle a toutefois souligné que les travaux de cette troisième tranche, pour laquelle une enveloppe de 30 millions de dinars a été mobilisée, progressent actuellement à un rythme plus soutenu après plusieurs retards, avec l’objectif de le finaliser dans les meilleurs délais.

À noter que la première tranche du projet, reliant Nabeul à Korba sur 19 kilomètres, a démarré en août 2018 pour une durée de réalisation de 36 mois et un coût global d’environ 43 MD. La deuxième tranche, reliant Korba à Menzel Temime, s’étalant sur 26 kilomètres, a été lancée en juillet 2019 pour un coût dépassant 68 MD.

Les retards enregistrés dans la réalisation du projet sont principalement dus à des difficultés foncières concernant près de 1200 parcelles appartenant à quelque 4600 propriétaires, ainsi qu’à l’absence de publication des décrets relatifs à l’apurement foncier ou à l’expropriation, selon la même source.

Le projet de dédoublement de la route régionale n°27, réparti en trois tranches, prévoit l’aménagement de 54 kilomètres de chaussée, la construction de cinq ponts et de plusieurs giratoires.

Malgré certains retards liés notamment au déplacement des réseaux des concessionnaires publics, cette infrastructure stratégique devrait améliorer la liaison entre Nabeul et les délégations du nord du gouvernorat jusqu’à El Haouaria, tout en fluidifiant un trafic quotidien dépassant 30 mille véhicules et pouvant atteindre 50 mille en période estivale.

Lors d’une réunion de suivi tenue en fin de semaine dernière, les autorités régionales ont convenu d’achever les travaux d’entretien des accotements et de mettre en service l’éclairage public avant l’ouverture de la route à la circulation dans les deux sens, prévue au début du mois de juillet.