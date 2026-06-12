Le Partenariat de voisinage 2026-2029 entre la Tunisie et le Conseil de l’Europe a été lancé, au cours d’une cérémonie tenue, jeudi, à Tunis, en présence de hauts représentants du gouvernement, du Conseil de l’Europe et de ses États membres.

D’un budget global estimé à 8,7 millions d’euros, le Partenariat de voisinage 2026-2029 a été développé conjointement entre les autorités tunisiennes et le Conseil de l’Europe. Il pose les fondements d’une action commune pour faire face aux défis émergents an matière de protection des droits humains liés à l’intelligence artificielle, la protection des données et la lutte contre la cybercriminalité.

Il vise également à consolider la protection des groupes vulnérables et à renforcer la coopération dans la prévention et la lutte contre les phénomènes criminels transnationaux, notamment la traite des êtres humains et le trafic illicite de migrants, selon un communiqué du Conseil de l’Europe.

“La coopération entre la Tunisie et le Conseil de l’Europe repose sur une reconnaissance partagée des grands défis auxquels nos sociétés sont confrontées, sur des valeurs communes et sur une compréhension et un respect mutuels”, a déclaré Claus Neukirch, Directeur de la coordination des programmes au Conseil de l’Europe, dans son discours d’ouverture.

Selon le communiqué, ce partenariat s’inscrit dans la continuité des acquis enregistrés lors de la phase précédente (2022-2025), au cours de laquelle la Tunisie a adhéré à la Convention de Budapest sur la cybercriminalité, signé la Convention “Médicrime” relative à la lutte contre la contrefaçon des produits médicaux et été invitée à adhérer à la Convention de “Macolin” sur la manipulation des compétitions sportives.

Le Partenariat de voisinage prévoit également d’accompagner la Tunisie dans la mise en œuvre des Objectifs de développement durable (ODD) inscrits dans l’Agenda 2030 des Nations unies.

Il s’agit, en particulier, des objectifs relatifs à la santé et au bien-être (ODD 3), à l’éducation de qualité (ODD 4), à l’égalité entre les sexes (ODD 5), au travail décent et à la croissance économique (ODD 8), ainsi qu’à la promotion de sociétés pacifiques et inclusives, de l’accès à la justice et d’institutions efficaces et responsables (ODD 16).

Le document souligne, par ailleurs, la participation active de la Tunisie à plusieurs accords partiels élargis du Conseil de l’Europe, notamment le Centre Nord-Sud, ainsi que son statut d’observateur auprès de la Commission européenne pour l’efficacité de la justice (CEPEJ).

A noter que le Partenariat de Voisinage avec la Tunisie pour la période 2026-2029 a été adopté, le 4 février 2026, par le Comité des ministres du Conseil de l’Europe. Cette adoption fait suite au succès de la mise en œuvre des priorités de coopération bilatérale établies depuis 2012 entre les deux parties.