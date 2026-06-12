La Maison des services numériques de la municipalité d’El Galâa-Maâden-Forgsan, dans la délégation de Ghardimaou (gouvernorat de Jendouba), est entrée en exploitation, vendredi.

Cette nouvelle structure vise à rapprocher plusieurs services administratifs des citoyens, des élèves et des étudiants, à leur éviter les déplacements contraignants.

La directrice générale des réformes administratives et des études prospectives à la Présidence du gouvernement, Olfa Souli, a indiqué, à l’Agence TAP, que ce programme cible, dans une première phase, 34 maisons de services réparties sur 21 gouvernorats.

Plus de 900 mille citoyens devraient en bénéficier, avant une généralisation progressive à l’ensemble des municipalités du pays.

Elle a précisé que les municipalités ont affecté des agents formés pour assurer l’accueil, l’orientation et l’accompagnement des citoyens ne maîtrisant pas l’accès aux différents services numériques.

Elle a ajouté que les services compétents de la Présidence du gouvernement lanceront, à partir de septembre prochain, des campagnes de sensibilisation afin de mieux faire connaître ce programme, considéré comme un levier d’avenir garantissant davantage de rapidité, une réduction du coût des prestations et un allègement de la charge administrative.

Pour sa part, le gouverneur de Jendouba, Taieb Dridi, a souligné l’importance de cette infrastructure dans les zones frontalières, où les habitants sont souvent contraints de parcourir de longues distances et de consacrer un temps considérable pour régler leurs factures ou accéder aux services des caisses sociales.

Il a appelé à renforcer et à développer davantage cette structure en la connectant à d’autres secteurs.

À cette occasion, la municipalité d’El Galâa-Maâden-Forgsan a invité les habitants à tirer profit des services numériques proposés par ce nouvel espace, créé dans une optique visant à renforcer les liens entre les citoyens et les services administratifs, tout en réduisant les délais d’attente et les pertes de temps.

Selon le secrétaire général chargé de la gestion de la municipalité, Ezehi Achaïchia, cette maison, équipée de technologies modernes, constitue un espace innovant répondant aux besoins des citoyens en matière de proximité des services.

Elle permet notamment le paiement des factures d’eau et d’électricité, l’accès aux prestations des caisses sociales, aux services des bureaux de l’emploi ainsi qu’aux opérations d’inscription scolaire et universitaire.