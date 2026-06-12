La campagne de moisson a démarré dans le gouvernorat de Ben Arous, avec une production céréalière prévisionnelle de 300 mille quintaux.

Dans une déclaration à l’Agence TAP, le chargé de la gestion du commissariat régional au développement agricole (CRDA) à Ben Arous, Ezzedine Grioui, a précisé que le rendement moyen s’élèverait à 30 quintaux à l’hectare, soit une hausse de 21% par rapport à la campagne précédente.

La production fourragère est, quant à elle, estimée à 41 215 tonnes, en progression de 7,5% comparativement à la saison écoulée.

Selon des spécialistes du secteur, les conditions climatiques favorables enregistrées tout au long de la saison, notamment les précipitations régulières et les températures modérées durant les différentes phases de développement des cultures, ont contribué à l’amélioration des rendements céréaliers cette année.

Le lancement officiel de la campagne a été donné jeudi à partir de l’exploitation agricole « El Fawz », relevant de l’Unité de gestion des terres domaniales agricoles à Mhamdia, en présence du président de l’Assemblée des représentants du peuple, Ibrahim Bouderbala, du gouverneur de Ben Arous, de députés de la région ainsi que de plusieurs responsables régionaux et locaux.

La récolte de l’orge et du triticale avait, pour sa part, débuté le 8 juin.

Pour faciliter l’acheminement des récoltes vers les centres de collecte de Jebel Oust et de Soliman, près de 80% des pistes agricoles des principales zones de production ont été aménagées et entretenues. Les grandes cultures couvrent au total 16 227 hectares, dont 9 927 hectares de céréales.

Dans le cadre des préparatifs de la campagne, des actions de sensibilisation et d’accompagnement ont été menées au profit des agriculteurs en collaboration avec la Protection civile et l’Institut national des grandes cultures, notamment en matière de prévention des incendies et de réduction des pertes à la récolte.

Le dispositif mobilisé comprend 29 moissonneuses-batteuses et 60 machines de collecte de la paille et du fourrage, tandis que les équipes techniques poursuivent le suivi des opérations de moisson, de collecte, de transport et de stockage.