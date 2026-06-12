Le sélectionneur de l’Afrique du Sud, Hugo Broos, a préféré retenir les aspects encourageants de la prestation de son équipe, malgré la défaite concédée face au Mexique (2-0) lors du match d’ouverture de la Coupe du monde 2026.

Battus à l’Estadio Azteca par une équipe mexicaine plus réaliste, les Bafana Bafana ont notamment souffert des expulsions de deux joueurs, un facteur déterminant dans le déroulement de la rencontre. Une situation que le technicien belge a toutefois relativisée, estimant que son équipe avait montré de la discipline et une bonne organisation défensive.

« J’ai vu un Mexique désespéré. Ils ne savaient pas quoi faire du ballon », a affirmé Broos, se disant satisfait de l’organisation défensive de ses joueurs, même si le manque d’efficacité offensive reste un point à améliorer.

Le sélectionneur sud-africain a également évoqué les décisions arbitrales ayant conduit aux cartons rouges, reconnaissant certaines fautes tout en contestant l’un des deux avertissements.

Réduite à neuf joueurs en fin de match, l’Afrique du Sud a cédé face à des réalisations de Julián Quiñones et Raúl Jiménez.

Malgré cette entrée en matière compliquée dans la Coupe du Monde de la FIFA 2026, Broos a insisté sur la nécessité de garder une attitude positive avant la suite du tournoi, où l’Afrique du Sud affrontera la République tchèque lors de son prochain match.