Le match de Coupe du Monde 2026 entre les États-Unis et le Paraguay se jouera lors de la première journée du groupe D, dans la nuit du vendredi 12 au samedi 13 juin.

Le coup d’envoi sera donné à 2h00 au SoFi Stadium d’Inglewood, aux États-Unis. La rencontre sera diffusée en direct et en exclusivité sur la chaîne beIN SPORTS.

Les États-Unis, portés par une génération expérimentée évoluant en Europe, dont Christian Pulisic, Weston McKennie et Folarin Balogun, abordent ce tournoi avec un statut d’outsider sous la direction de Mauricio Pochettino. United States men’s national soccer team devra toutefois se méfier d’un adversaire solide et discipliné.

En face, le Paraguay fait son retour en Coupe du Monde après deux éditions manquées. Paraguay national football team s’appuie sur un bloc défensif compact et agressif, fort d’une campagne de qualification solide, avec seulement 10 buts encaissés en 18 matchs.

Les deux équipes évoluent dans un groupe D relevé, également composé de l’Australie et de la Turquie, où la lutte pour la qualification s’annonce très ouverte.