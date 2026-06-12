Le ⁠défenseur Marcos Senesi ​a été appelé en ​renfort dans l’équipe ‌de l’Argentine, ‌championne du ‌monde en titre, en remplacement de Leonardo Balerdi, blessé, ⁠a annoncé jeudi la Fédération argentine de football (AFA).

Leonardo Balerdi, ​qui évolue à Marseille, a été ⁠écarté samedi de la sélection argentine de 26 ⁠joueurs après s’être blessé au mollet droit. “Marcos Senesi rejoint la sélection argentine pour la Coupe du monde de la FIFA 2026”, a publié ​l’AFA sur X.

Marcos Senesi, âgé de 29 ans et qui ‌compte trois sélections en équipe nationale, a rejoint le club ⁠de Premier League Tottenham ‌Hotspur à l’expiration de son contrat avec Bournemouth.

Marcos Senesi n’a manqué qu’un seul match de Premier League, aidant Bournemouth à décrocher une qualification ‌européenne pour la première ⁠fois après avoir terminé sixième.

Les tenants du titre débuteront ‌leur campagne dans le groupe J contre l’Algérie mardi, avant d’affronter ‌l’Autriche ⁠et la Jordanie.