Le sélectionneur du Mexique, Javier Aguirre, s’est félicité de la victoire de son équipe face à l’Afrique du Sud (2-0) lors du match d’ouverture de la Coupe du monde 2026, tout en estimant que ses joueurs disposaient encore d’une importante marge de progression.

Portés par leur public à l’Estadio Azteca, les Mexicains ont fait la différence grâce à des réalisations de Julián Quiñones et Raúl Jiménez face à une équipe sud-africaine qui a terminé la rencontre à neuf joueurs après les expulsions de Sphephelo Sithole et Themba Zwane.

« C’est le début de la Coupe du monde, nous avons laissé le trac derrière nous et nous repartons avec trois points », a déclaré Aguirre à l’issue de la rencontre. Le technicien mexicain a toutefois reconnu que son équipe n’avait pas pleinement exploité sa domination, estimant que le score aurait pu être plus large.

Malgré une nette maîtrise du jeu et une supériorité numérique durant une grande partie de la seconde période, le sélectionneur a regretté certaines phases de déconcentration et un excès de confiance après le deuxième but.

« Nous devons nous améliorer, mais c’était un bon match », a-t-il souligné.

Grâce à ce succès, le Mexique prend un départ idéal dans le groupe A de la Coupe du Monde de la FIFA 2026. Les coéquipiers de Raúl Jiménez affronteront la Corée du Sud lors de leur prochaine sortie, tandis que l’Afrique du Sud tentera de se relancer face à la République tchèque.