Le ministre de l’Équipement et de l’Habitat, Slah Zouari, a annoncé, jeudi, le lancement de trois projets de lots sociaux dans les régions de M’Hamdia (gouvernorat de Ben Arous), Sidi Thabet (gouvernorat de l’Ariana) et Essouassi (gouvernorat de Mahdia).

Il a ajouté, lors de l’ouverture de la 15ème édition du salon de la promotion immobilière, financement, finition et équipement « PRO-IMMO », que les travaux d’aménagement et d’attribution des lots aux bénéficiaires devraient débuter avant la fin de l’année 2026.

Et de préciser que ces lots, d’une superficie qui variera entre 100 et 250 m², seront destinés aux catégories sociales dont le revenu ne dépasse pas trois fois le salaire minimum garanti. Une subvention de l’État sera également accordée afin de réduire leur coût.

Zouari a, en outre, indiqué que l’Agence Foncière d’Habitation(AFH) a entamé la préparation des terrains destinés aux lots sociaux. Les sites de M’Hamdia et de Sidi Thabet s’étalent chacun sur une superficie d’environ 13 hectares, tandis que le troisième projet concerne la région d’Essouassi (gouvernorat de Mahdia).

Il a ajouté que les terrains ont été acquis à un coût subventionné, ce qui permettra de proposer des lots à des prix adaptés aux capacités financières des catégories à revenu limité et de leur permettre de construire eux-mêmes leurs logements après l’obtention des autorisations nécessaires.

Le ministre de l’Équipement a appelé, à cette occasion, les citoyens concernés par ce programme à s’inscrire sur la plateforme qui lui est dédiée relevant de l’AFH afin de bénéficier de ces lots sociaux, qui s’inscrivent dans la politique de l’État visant à soutenir le droit au logement et à améliorer les conditions de vie des catégories vulnérables.

Il a expliqué que la hausse des prix de l’immobilier au cours de ces dernières années est principalement due à l’augmentation du coût des matériaux de construction, soulignant que l’État continue d’intervenir à travers les programmes de logement social pour proposer des solutions adaptées aux capacités financières des ménages à faible revenu.

Zouari a, également, insisté sur l’importance de la contribution des promoteurs immobiliers privés à l’effort national visant à renforcer l’offre de logements, en les appelant à développer des projets prenant en compte le pouvoir d’achat des différentes catégories sociales.

En ce qui concerne le financement du logement, il a indiqué que des concertations se poursuivent entre les différents intervenants des secteurs public et privé, ainsi qu’avec les instances parlementaires, afin d’examiner de nouveaux mécanismes facilitant l’acquisition de logements et l’amélioration des conditions de financement.

Organisé du 11 au 13 juin 2026 au Palais des Congrès Tunis, le salon « PRO-IMMO » réunit plus de 30 exposants présentant divers programmes immobiliers, incluant des logements haut standing, des logements sociaux et des programmes de premier logement.

Ces projets sont répartis sur plusieurs zones ( Soukra, El Ghazela, Raoued, Gammarth, Nabeul, Hammamet, Monastir, Sousse, Les Berges du Lac, Ariana, El Menzah, Ennasr, Radès, Jardins d’El Menzah, Jardins de Carthage, Marsa, El Mourouj, Manouba, El Agba et Sidi Hassine).