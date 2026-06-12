La cérémonie de clôture de la 5e édition de la semaine arabe de la programmation s’est tenue jeudi, à Hammamet, sous le thème “La programmation et l’intelligence artificielle au service de la culture arabe”.

Cette manifestation a été organisé par l’Organisation arabe pour l’éducation, la culture et les sciences (ALECSO) en collaboration avec l’Association tunisienne des initiatives éducatives.

Le directeur du département des technologies de l’information et de la communication à l’ALECSO Mohamed Jomni, a souligné dans une déclaration à la TAP que la 5e édition de la semaine arabe de la programmation a atteint cette année un nouveau record de participation avec plus de 3 millions d’élèves provenant de 18 pays arabes, ajoutant que plus de 60 projets ont été présentés aux différents compétitions de cette session.

Jomni a précisé, en marge de la cérémonie de clôture, que l’augmentation du nombre de participants et de projets soumis au cours de cette édition a consolidé la place de cette manifestation numérique arabe en tant que rendez annuel visant à rendre hommage aux créateurs, élèves, adolescents et à découvrir les nouveaux talents parmi les jeunes.

Et d’ajouter: ” cette manifestation constitue une plateforme pour les créateurs et un espace numérique favorable à la découverte des talents dans le monde arabe dans les secteurs de la programmation et de l’intelligence artificielle.

Il a relevé que la semaine arabe de la programmation offre l’opportunité de présenter les projets innovants au service de la culture arabe et de la sauvegarde du patrimoine matériel et immatériel, à travers des compétitions destinées à toutes les tranches d’âge, y compris les personnes en situation de handicap.

Dans ce cadre, Jomni a indiqué que les lauréats nationaux ont été invités à cette manifestation qui a comporté également la proclamation des résultats à l’échelle arabe, une exposition culturelle sur les innovations et les projets lauréats dans leurs pays respectifs et au niveau arabe, dans le cadre de compétitions englobant la catégorie pour les moins de 12 ans, la catégorie pour les 12 à 18 ans et les élèves en situation de handicap, mise à part une compétition qui récompense les meilleurs enseignants et éducateurs dans le monde arabe et les meilleures écoles arabes ayant participé à cette manifestation numérique.

De son côté, la présidente de l’Association tunisienne des initiatives éducatives Wided Boudriga, a souligné que le choix du thème “la programmation et l’intelligence artificielle au service de la culture arabe” comme axe principal de la 5e édition de la semaine arabe de la programmation vise à développer chez les jeunes, le sentiment de fierté de l’identité arabe à travers l’utilisation des technologies, la numérisation et l’intelligence artificielle.

Concernant les résultats des compétitions de la semaine arabe de la programmation, la Tunisie a remporté le deuxième prix de la compétition de l’enseignant en or, attribué à l’enseignante Naoures Chaâbane, pour son projet “Du village berbère au théâtre virtuel de Carthage”.

La Tunisie a également remporté le deuxième prix de la compétition de l’équipe en or pour la catégorie des personnes en situation de handicap, décerné à l’enseignante Samira Afi, pour son projet “Mélodie arabe intelligente.

Le premier prix de la compétition de l’enseignant en or a été attribué au Koweït et à la Palestine pour le projet “Application du défi intelligent” de l’Institut de formation Salibikhat au Koweït (enseignant Mohamed Ayoub), et pour le projet “Une ballade dans les trésors du monde arabe et de la Palestine” à l’école secondaire Yasser Amrou- Palestine (enseignante Maha Abu Minchar)

Pour la compétition équipe en or pour les moins de 12 ans, le premier prix a été remis à l’école de Bagdad (Irak) (enseignante Racha kassem Hamadi Abaidi et aux élèves Rayan Salouan Yaqoub Youssef Shaikhli (élève lauréat ) et Mohamed Mouhanad Mohamed Moloud).

Dans la compétition équipe en or pour les 12 à 18 ans, le premier prix a été attribué au lycée secondaire Bouhara Abderrazek en Algérie (enseignante Ikhlas Harkati et les élèves Abdallah Ben Saad (élève lauréat) et Mariem Ben Saad) pour le projet “Notre patrimoine authentique”.

Pour la compétition équipe en or concernant les personnes en situation de handicap, le premier prix a été décerné à l’association du croissant rouge palestinien à Jéricho à l’équipe “Koufiya” pour les personnes en situation de handicap (enseignante Samia Abu Zied et les élèves Alaa Aref Nasser (élève lauréate) et Siwar Nasser El Bitar).