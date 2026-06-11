Plus de 80 experts, légendes du football, présentateurs et reporters mobilisés pour offrir aux fans une expérience immersive au cœur de la compétition

Les 104 matchs à suivre en direct et en exclusivité dans 24 pays de la région MENA, en arabe, français et anglais, avec une qualité 4K HDR

DOHA – 10 June 2026:– À l’occasion de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™, la plus grande édition jamais organisée de la compétition, beIN SPORTS annonce un dispositif de couverture exceptionnel réunissant certaines des plus grandes voix et figures du football mondial.

Diffuseur officiel du tournoi dans 24 pays du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord, beIN SPORTS mobilise plus de 80 talents internationaux et régionaux – présentateurs, commentateurs, consultants et reporters – afin d’accompagner les supporters au plus près de chaque moment fort de cette édition historique.

Pour enrichir l’expérience des téléspectateurs, la chaîne s’entoure d’un panel prestigieux de légendes du football. Parmi elles figurent le champion du monde espagnol David Silva, l’ancien capitaine brésilien Fernandinho, les anciens internationaux anglais Ashley Cole et Ashley Young, Robert Pirès, champion d’Europe avec la France et figure emblématique d’Arsenal, ainsi que Pauleta, ancien international portugais et légende du Paris Saint-Germain.

Cette équipe internationale accueillera également Claudio López, Luis García, Bacary Sagna, Ruud Gullit ou encore Marcel Desailly, champion du monde avec la France. Des personnalités majeures du football féminin, telles que Nadia Nadim et Lianne Sanderson, apporteront également leur expertise tout au long de la compétition.

Fidèle à son ancrage régional, beIN SPORTS mettra également à l’honneur les grandes figures du football arabe, avec une représentation des huit nations arabes qualifiées pour cette Coupe du Monde : le Maroc, l’Algérie, l’Égypte, la Tunisie, le Qatar, l’Arabie saoudite, la Jordanie et l’Irak.

Le public retrouvera notamment Mohammed Aboutrika, Ahmed El-Mohamady et Haytham Farouk, ainsi que plusieurs noms incontournables du football maghrébin, dont Romain Saïss, capitaine emblématique de la sélection marocaine lors du parcours historique des Lions de l’Atlas en Coupe du Monde 2022, aux côtés de Youssef Chippo et Rabi Lafoui.

La Tunisie sera représentée par Hatim Trabelsi, Karim Haggui et Sami Trabelsi, tandis que l’Algérie comptera parmi ses représentants Rafik Halliche et Islam Slimani, meilleur buteur de l’histoire de la sélection algérienne.

Avec plus de 2 800 sélections internationales cumulées, les consultants de beIN SPORTS offriront aux fans une lecture unique de la compétition, mêlant expertise technique, analyses approfondies et souvenirs vécus au plus haut niveau du football mondial.

Pour accompagner ce dispositif, beIN SPORTS proposera une couverture complète portée par ses équipes de présentation en arabe, anglais et français, ainsi qu’un réseau de 18 reportersP présents dans les villes hôtes pour faire vivre les coulisses, les émotions et les moments clés du tournoi.

Mohammed Al-Bader, Directeur Général de beIN Channels – MENA, déclare :

« Pour la plus grande Coupe du Monde de la FIFA™ jamais organisée, beIN SPORTS rassemble l’une des équipes les plus importantes et les plus diversifiées du football mondial. Notre ambition est d’offrir aux téléspectateurs une couverture complète, portée par des experts internationaux, régionaux et locaux, afin de les rapprocher de chaque instant de cette compétition exceptionnelle.

Cette équipe reflète la dimension universelle du football et l’esprit d’un tournoi qui rassemble des millions de passionnés à travers le monde. Nous avons hâte de partager chaque moment de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ avec nos téléspectateurs, en direct et en exclusivité sur beIN SPORTS. »

beIN SPORTS sera la destination exclusive pour suivre les 104 matchs de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ en direct dans la région MENA, avec une diffusion en arabe, français et anglais, en qualité 4K HDR à travers 8 chaînes dédiées.. Subscribe now at: www.bein.com/en/subscribe/

À propos de beIN MEDIA GROUP

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Son réseau phare beIN SPORTS détient l’un des plus importants portefeuilles de droits sportifs au monde. À travers MIRAMAX, le groupe dispose également d’une importante bibliothèque cinématographique et poursuit son développement dans la production audiovisuelle et le numérique.

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