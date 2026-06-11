La Fédération internationale de football (FIFA) a dévoilé la répartition des primes destinées aux 48 équipes qualifiées pour la Coupe du monde 2026. L’enveloppe globale atteint 871 millions de dollars (environ 756,4 millions d’euros), soit une augmentation de 15 % par rapport aux estimations initiales, portée par les excellentes perspectives commerciales de la compétition.

Le futur champion du monde recevra une prime record de 50 millions de dollars, la plus élevée jamais attribuée dans l’histoire du tournoi. Le finaliste percevra pour sa part 33 millions de dollars.

Ces montants s’inscrivent dans le cadre de la contribution financière versée par la FIFA aux fédérations participantes. Avec l’élargissement du tournoi à 48 nations et l’essor des revenus commerciaux générés par l’épreuve organisée conjointement par les États-Unis, le Canada et le Mexique du 11 juin au 19 juillet 2026, cette édition établit un nouveau palier en matière de retombées financières.

Selon le barème publié par l’instance dirigeante du football mondial, chaque sélection est assurée de recevoir au minimum 10 millions de dollars (8,68 millions d’euros), même en cas d’élimination dès la phase de groupes.

Le président de la FIFA, Gianni Infantino, a indiqué que l’organisation tablait sur des recettes de 8,9 milliards de dollars grâce à la Coupe du monde 2026.

Répartition des primes :

* Élimination en phase de groupes : 10 millions de dollars (8,68 M€)

* Seizièmes de finale : 11 millions de dollars (9,54 M€)

* Huitièmes de finale : 15 millions de dollars (13,02 M€)

* Quarts de finale : 19 millions de dollars (16,49 M€)

* Quatrième place : 27 millions de dollars (23,43 M€)

* Troisième place : 29 millions de dollars (25,17 M€)

* Finaliste : 33 millions de dollars (28,65 M€)

* Vainqueur : 50 millions de dollars (43,41 M€)