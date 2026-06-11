La FIFA et la FIFPRO ont signé un accord de coopération et de dialogue social valable jusqu’au 31 décembre 2031, ouvrant un nouveau chapitre dans la gouvernance du football mondial à quelques heures du coup d’envoi de la Coupe du monde 2026.

Le protocole d’accord instaure un cadre fondé sur le dialogue social et renforce la représentation des joueuses et des joueurs dans les instances décisionnelles de la FIFA. En contrepartie, la FIFPRO et ses divisions continentales se sont engagées à retirer toutes les procédures judiciaires en cours contre la FIFA et à ne plus soutenir d’actions en justice en dehors du cadre réglementaire du football.

L’accord prévoit la création d’une Plateforme mondiale de dialogue social pour le football professionnel, administrée par la FIFA et réunissant joueurs, clubs et ligues. Celle-ci traitera des questions liées aux transferts, au bien-être, à la santé et à la sécurité des joueurs.

Les futures modifications du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs devront obtenir l’approbation conjointe des partenaires sociaux. L’accord renforce également la représentation des joueurs dans plusieurs organes de la FIFA et prévoit une coopération sur la charge de travail, la santé et l’équilibre des compétitions.

Un fonds de 20 millions de dollars pour la période 2026-2029 sera maintenu afin d’indemniser les joueurs victimes d’impayés de salaires, ainsi que l’élaboration de normes pour les équipes nationales féminines et une réflexion sur la répartition des dotations des compétitions.

Le président de la FIFA, Gianni Infantino, a salué le début d’une nouvelle ère dans les relations entre les deux organisations. Le président de la FIFPRO, Sergio Marchi, a qualifié l’accord de grand pas en avant pour le football.