La Fédération internationale de football (FIFA) a confirmé les capacités définitives des 16 stades qui accueilleront les matches de la Coupe du monde 2026 prévue au Canada, au Mexique et aux Etats-Unis (11 juin-19 juillet).
La confirmation des capacités des stades marque la dernière étape opérationnelle du compte à rebours précédent le coup d’envoi.
Au vu de la demande sans précédent observée de par le monde, la première Coupe du Monde à 48 équipes est en passe de battre le record historique d’affluence cumulée pour une édition de la compétition, établi à 3,5 millions de spectateurs lors d’Etats-Unis 1994, estime la FIFA.
Les capacités définitives soulignent l’ampleur de cette Coupe du Monde, qui accueillera plus d’équipes, plus de matches et plus de supporters que jamais, établissant ainsi de nouvelles références en matière d’affluence et d’engouement mondial, affirme la même source.
La liste complète des stades et leur capacité.
Atlanta Stadium: 68,239
BC Place Vancouver: 52,497
Boston Stadium: 64,146
Dallas Stadium: 70,649
Guadalajara Stadium: 45,664
Houston Stadium: 68,777
Kansas City Stadium: 69,045
Los Angeles Stadium: 70,492
Mexico City Stadium: 80,824
Miami Stadium: 64,478
Monterrey Stadium: 51,243
New York New Jersey Stadium: 80,663
Philadelphia Stadium: 68,324
San Francisco Bay Area Stadium: 68,827
Seattle Stadium: 66,925
Toronto Stadium: 43,036.