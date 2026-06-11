La Fédération internationale de football (FIFA) a confirmé les capacités définitives des 16 stades qui accueilleront les matches de la Coupe du monde 2026 prévue au Canada, au Mexique et aux Etats-Unis (11 juin-19 juillet).

La confirmation des capacités des stades marque la dernière étape opérationnelle du compte à rebours précédent le coup d’envoi.

Au vu de la demande sans précédent observée de par le monde, la première Coupe du Monde à 48 équipes est en passe de battre le record historique d’affluence cumulée pour une édition de la compétition, établi à 3,5 millions de spectateurs lors d’Etats-Unis 1994, estime la FIFA.

Les capacités définitives soulignent l’ampleur de cette Coupe du Monde, qui accueillera plus d’équipes, plus de matches et plus de supporters que jamais, établissant ainsi de nouvelles références en matière d’affluence et d’engouement mondial, affirme la même source.

La liste complète des stades et leur capacité.

Atlanta Stadium: 68,239

BC Place Vancouver: 52,497

Boston Stadium: 64,146

Dallas Stadium: 70,649

Guadalajara Stadium: 45,664

Houston Stadium: 68,777

Kansas City Stadium: 69,045

Los Angeles Stadium: 70,492

Mexico City Stadium: 80,824

Miami Stadium: 64,478

Monterrey Stadium: 51,243

New York New Jersey Stadium: 80,663

Philadelphia Stadium: 68,324

San Francisco Bay Area Stadium: 68,827

Seattle Stadium: 66,925

Toronto Stadium: 43,036.