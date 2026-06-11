Les principaux préparatifs de l’organisation de la 20ème édition du Festival internationale de jazz de Tabarka, prévue du 2 au 9 juillet 2026, ont été au menu d’une séance de travail présidée, hier mercredi, par la ministre des Affaires culturelles, Amina Srarfi, en présence de représentants du Comité d’organisation du festival et de plusieurs cadres du ministère.

La ministre a souligné, à cette occasion, l’importance de cette édition, qui marque le retour d’un festival historique et de qualité à la hauteur du Festival de jazz de Tabarka.

Cette édition représente un défi culturel spécial pour proposer une édition exceptionnelle qui renoue avec les fondements sur lesquels le festival a été bâti et qui vise à préserver sa spécificité et son empreinte unique au sein du paysage des festivals tunisiens à vocation internationale, selon un communiqué publié sur le site du ministère.

Les participants à la réunion ont passé en revue les principaux aspects logistiques, artistiques et financiers des préparatifs visant à permettre à la ville de Tabarka d’accueillir ce festival dans les meilleures conditions, afin de garantir à cet événement un rayonnement culturel et touristique remarquable, et ce, en coordination avec les différents ministères et services concernés.

Le ministère a annoncé dans son communiqué qu’il organise la 20e édition du festival avec une vision artistique alliant fidélité à la mémoire du festival et une ouverture aux expériences musicales contemporaines en accueillant des artistes qui ont contribué à sa renommée au fil des ans, ainsi que des grands artistes tunisiens et internationaux proposant des projets artistiques variés, sans toutefois révéler ces noms dans le texte du communiqué.

À l’occasion des festivités, la ville de Tabarka accueillera une série de spectacles de Street Jazz gratuits au public, qui transformera ses différents espaces en scènes vivantes et animées au grand bonheur des festivaliers.