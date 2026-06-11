Le sélectionneur de la Corée, Hong Myung-bo, a affirmé mercredi que son équipe était “pleinement prête” à disputer son premier match de la Coupe du monde 2026, jeudi face à la Tchéquie, dans le groupe A.

“Nous n’avons rien laissé au hasard dans notre préparation pour cette compétition”, a déclaré M. Hong lors d’une conférence de presse avant le match prévu au stade de Guadalajara au Mexique.

“J’espère que les sacrifices, l’engagement et les efforts collectifs de nos joueurs seront récompensés demain par un bon résultat”, a-t-il ajouté, cité par l’agence de presse Yonhap.

Le technicien a indiqué que le onze de départ était déjà arrêté, se disant également satisfait de l’adaptation de ses joueurs à l’altitude, deux des trois matches de la Corée dans le groupe A devant se jouer au stade de Guadalajara, situé à environ 1.500 mètres au-dessus du niveau de la mer.

La sélection asiatique s’était préparée pendant près de trois semaines à Salt Lake City, également en altitude, où elle a disputé deux matches amicaux.

Au début du stage aux États-Unis, les joueurs “ont rencontré quelques difficultés, mais ils sont désormais pleinement acclimatés”, a expliqué M. Hong, se disant “très satisfait” des données physiques recueillies par son staff.

Ancien international ayant disputé quatre Coupes du monde comme joueur, Hong Myung-bo (57 ans) dirige la Corée pour la deuxième fois dans un Mondial, après l’édition 2014 au Brésil, qu’il a qualifiée d'”échec” à la suite de l’élimination de son équipe dès la phase de groupes.

Outre la Tchéquie, la Corée, qui disputera sa onzième Coupe du monde consécutive, évoluera dans le groupe A aux côtés du Mexique, pays co-organisateur, et de l’Afrique du Sud.