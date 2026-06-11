Les yeux de la planète entière sont tournés ce jeudi vers l’Amérique du Nord, particulièrement Mexico, où le coup d’envoi de la 23e Coupe du Monde de la FIFA sera donné au mythique stade Azteca à partir de 13h00 heure locale (20h00 heure tunisienne).

Cette édition XXL, co-organisée par le Mexique, les États-Unis et le Canada, s’ouvre sur une affiche spectaculaire entre le Mexique et l’Afrique du Sud, précédée par un show planétaire.

Avant que les crampons ne foulent la pelouse, la musique prendra possession de l’Azteca avec la star colombienne Shakira et le géant de l’Afrobeats Burna Boy qui interpréteront en direct “Dai Dai”, le titre phare de la compétition.

Le chanteur colombien J Balvin et le groupe de rock mexicain légendaire Maná rejoindront la scène pour embraser les tribunes. Plus de 500 danseurs et musiciens traditionnels (mariachis) orchestreront un tableau visuel unique mettant en valeur l’histoire et la diversité du pays.

Le premier coup d’envoi officiel du tournoi opposera “El Tricolor” aux Bafana Bafana. Le Mexique, porté par son public volcanique, cherche à parfaitement lancer sa compétition à domicile, tandis que l’Afrique du Sud, outsider redoutable du Groupe A, est bien décidée à gâcher la fête mexicaine.

Le choix du Stade Azteca est hautement symbolique : il devient la toute première enceinte de l’histoire du football à accueillir le match d’ouverture de trois Coupes du Monde différentes, après 1970 et 1986.

Pour la première fois, la Coupe du Monde réunit 48 équipes et trois pays hôtes. Pour honorer chaque nation, la FIFA a mis en place un dispositif inédit avec trois cérémonies de lancement successives lors de l’entrée en lice de chaque pays organisateur.

Après l’ouverture officielle au stade Azteca, le stade de Toronto abritera vendredi la cérémonie d’ouverture canadienne avec un show célébrant la diversité culturelle du Canada et la montée en puissance du soccer au nord du continent. Ce spectacle, qui s’annonce haut en couleurs, précèdera le duel entre la sélection canadienne et celle de la Bosnie-Herzégovine.

Au stade de Los Angeles (SoFi Stadium), aux Etats-Unis, un concert pop-rap exceptionnel avec Katy Perry et le rappeur Future est prévu également vendredi pour lancer le tournoi sur le sol américain. Ce show très attendu sera suivi par une confrontation impressionnante entre la Team USA et le Paraguay.

Le Mondial 2026 ne sera pas une simple édition de plus. Avec le passage historique à 48 équipes, contre 32 lors des éditions précédentes, et 104 matchs répartis sur l’ensemble de l’Amérique du Nord, le football bascule dans une nouvelle ère.

La phase de poules sera inédite puisque les équipes sont réparties dans 12 groupes de quatre. Les deux premiers de chaque groupe ainsi que les 8 meilleurs troisièmes se qualifieront pour les seizièmes de finale.

Le volume des rencontres va ainsi monter en flèche, créant un marathon télévisuel et physique de 39 jours, du 11 juin au 19 juillet.

Le nouveau format favorise une démocratisation du football en permettant à des nations historiquement absentes ou rarement qualifiées de goûter à la scène mondiale, l’ouvrant davantage à de nouveaux territoires (Asie, Afrique, Amérique du Nord).

Cette édition du Mondial s’apprête à battre tous les records d’audience et de revenus publicitaires, mais ce succès pourrait avoir un coût social non négligeable. La FIFA table sur des retombées économiques mondiales massives et des profits historiques grâce aux droits TV et aux contrats de sponsoring de nouvelle génération.

Pour éviter les mauvaises surprises, les organisateurs s’appuient massivement sur la logistique prédictive et la digitalisation. Grâce à des partenariats technologiques d’envergure, des systèmes d’intelligence artificielle analyseront les données en temps réel.

Ces outils permettent de recalculer instantanément les itinéraires des convois, de suivre l’état des stades et d’anticiper les retards avant qu’ils ne surviennent. Cette visibilité partagée s’avère indispensable pour synchroniser les milliers de fournisseurs de la Supply Chain.

Sur le rectangle vert, ce Mondial valide des mutations tactiques et technologiques profondes. L’omniprésence de la VAR, de la technologie semi-automatique du hors-jeu et des analyses de données en temps réel transformeront le rythme des matchs.

Le Mondial 2026 n’est plus seulement une compétition sportive : c’est un laboratoire à ciel ouvert de ce que sera le divertissement mondialisé de demain.

Entre l’excitation de voir de nouvelles nations briller et la crainte d’un football hors-sol, le tournoi s’apprête à écrire la page la plus complexe, mais aussi la plus fascinante de l’histoire du sport.

La réussite de cette manifestation planétaire ne se jouera pas seulement sur les pelouses, mais aussi dans les coulisses de sa logistique et la capacité des trois nations hôtes à transformer un continent entier en une seule plateforme logistique fluide, connectée et sécurisée