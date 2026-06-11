Un hommage posthume du professeur Mohamed Messaoud Driss (1953–2026), figure majeure de la culture, de la critique théâtrale et de la recherche académique en Tunisie, aura lieu le 12 juin 2026 à 11h00 au Centre des musiques arabes et méditerranéennes (CMAM), Palais Ennejma Ezzahra à Sidi Bou Saïd.

Cette la commémoration du 40ème jour du décès de Mohamed Messaoud Driss est destinée à honorer la mémoire et la carrière prolifique de cet éminent universitaire qui était professeur de sciences culturelles et d’arts du spectacle à l’Université de Tunis, il a marqué la scène intellectuelle en tant que chercheur prolifique et haut fonctionnaire au sein du ministère de la Culture. Il a longtemps enseigné à l’Institut supérieur d’art dramatique de Tunis (ISAD).

Ses travaux de recherche ont porté sur l’histoire du théâtre tunisien, l’histoire culturelle et politique, ainsi que sur l’histoire des mentalités et des conflits idéologiques.

En tant que pédagogue dévoué, il a dirigé de nombreuses thèses et présidé des jurys de doctorat, formant ainsi plusieurs générations de chercheurs.

Il a mis son expertise au service de l’État en occupant d’abord le poste de directeur général de l’administration des Arts scéniques et des Arts audiovisuels, puis celui de conseiller auprès du ministre des Affaires culturelles de 2018 à 2019.

Son héritage intellectuel se compose notamment de sa Bibliographie du théâtre tunisien, un ouvrage de référence devenu un outil de travail indispensable pour les étudiants et les chercheurs, ainsi que de plus de quarante articles scientifiques traitant des intersections entre le théâtre, le patrimoine, la politique, la musique et le chant.

Son décès, survenu le 4 mai 2026, a été profondément salué par le ministère des Affaires culturelles et la communauté culturelle et universitaire, qui ont rendu un vibrant hommage à son intégrité et à son apport essentiel au rayonnement des arts vivants.