La Tunisie figure en 2ᵉ position des destinations court-courriers les plus prisées par les voyageurs de Suisse romande, devant l’Espagne et la Turquie, selon une analyse du groupe international leader du tourisme et du voyage DERTOUR Suisse, rapporté par l’ambassade suisse en Tunisie.

Selon la même source, les vacances balnéaires classiques dans le bassin méditerranéen restent stables et sont toujours particulièrement demandées par les suisses. Les destinations offrant une bonne accessibilité, une offre diversifiée et un rapport prix-prestations attrayant restent ainsi des piliers essentiels de l’activité estivale des suisses.

Au cours de l’année 2025, la Tunisie a franchi le cap symbolique des 11 millions d’entrées de non-résidents sur son territoire, dont environ 60 mille touristes suisses. Avec ses plages d’exception, son patrimoine millénaire ou encore sa gastronomie aux saveurs uniques, la Tunisie continue de se distinguer auprès des voyageurs de Suisse romande.