La Galerie Aicha Gorgi à Sidi Bou Saïd accueille depuis le 5 juin 2026, et pour une durée d’un mois, une exposition hommage consacrée à Ali Bellagha (1924-2006), cet “artisan-artiste” comme il aimait lui-même se définir.

A travers une sélection de ses œuvres et de créations de près d’une vingtaine d’artistes contemporains, l’exposition collective “Les Métiers, Ali Bellagha”, explore les liens féconds entre l’art et l’artisanat, un dialogue qui a toujours occupé une place centrale dans sa démarche. Natures mortes, portraits et compositions inspirées du quotidien témoignent de cet univers singulier où les objets deviennent porteurs de mémoire et de récits.

L’exposition fait revivre l’esprit de la galerie “Les Métiers”, fondée par l’artiste. Elle rend hommage à une personnalité qui a profondément marqué l’histoire de l’art en Tunisie, à la fois artiste, collectionneur, passeur de patrimoine et défenseur des savoir-faire traditionnels.

Cette rétrospective est également l’occasion de revenir sur le parcours exceptionnel d’Ali Bellagha. Professeur, dessinateur, peintre et graveur, descendant d’une ancienne lignée d’artisans de la médina de Tunis, il grandit dans un environnement où le geste artisanal et le sens esthétique occupaient une place essentielle. Après des études à Tunis, il poursuit sa formation à Paris, où il se perfectionne en dessin, gravure, céramique et décoration avant de compléter son cursus à l’Institut Supérieur des Beaux-Arts de Tunis.

Sa première exposition personnelle est organisée en 1953. Après avoir enseigné le dessin au Collège Sadiki entre 1956 et 1960, il fonde dans les années 1960, avec son épouse Jacqueline Guilbert, la galerie “Les Métiers” à Tunis. Ce lieu pionnier associe antiquités, créations contemporaines et artisanat d’art dans une vision novatrice de la valorisation du patrimoine.

Tout au long de sa carrière, Ali Bellagha s’attache à réinterpréter l’héritage arabo-musulman à travers une approche résolument contemporaine. Bois, pierre, cuivre, laine, cuir ou argent deviennent sous son regard des matériaux de création à part entière. Son œuvre, qui embrasse aussi bien la peinture que la céramique, la sculpture, la restauration ou la décoration, témoigne d’une curiosité artistique constante et d’un profond attachement aux métiers d’art.

Reconnu pour son expertise dans les domaines du mobilier, de la verrerie et des peintures anciennes, il met également ses connaissances au service de la sauvegarde du patrimoine. Son engagement est récompensé en 2003 par le Prix national des arts plastiques. En 2006, peu avant sa disparition, il est invité d’honneur du Salon de l’Artisanat de Tunis et participe à la création de l’écomusée Dar Gmach à Takrouna.

Figure majeure de la scène artistique tunisienne, Ali Bellagha a consacré sa vie à faire dialoguer tradition et modernité, démontrant qu’un patrimoine vivant est avant tout un patrimoine en constante évolution.