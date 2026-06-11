L’Angleterre a bouclé sa préparation au Mondial, qui débute jeudi, en s’imposant facilement contre le Costa Rica 3 à 0, mercredi à Orlando (Floride).

L’orage et la foudre, qui ont retardé le coup d’envoi d’une heure, ont été les seuls éléments qui ont perturbé les joueurs de Thomas Tuchel, qui ont signé un deuxième succès en deux matches de préparation, après la Nouvelle-Zélande battue 1-0 samedi à Tampa (Floride).

Après le capitaine Harry Kane, auteur samedi de son 73e but en 113 sélections, c’est le vice-capitaine Declan Rice, qui a mis les Three Lions sur orbite mercredi, d’un tir croisé sur un centre d’Anthony Gordon (9e), le septième but en 73 sélections pour le champion d’Angleterre avec les Gunners d’Arsenal.

Passeur décisif sur le premier but, Gordon a doublé la mise sur pénalty à la suite d’une main costaricienne dans la surface (68e). Ollie Watkins a inscrit le troisième but en fin de rencontre (87e).

Les Three Lions, qui vont rejoindre désormais leur camp de base à Kansas City, affronteront au sein du groupe L la Croatie le 17 juin, avant le Ghana (le 23) et le Panama (le 27).