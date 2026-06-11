La JS Kairouan a annoncé le renforcement de son équipe de basket-ball avec les recrutements de Jawhar Jaouadi, Wassef Methnani et Ahmed Dhif.

Le club précise, sur sa page officielle, que Jaouadi et Methnani ont signé des contrats courant jusqu’en 2028, tandis que Dhif s’est engagé pour une saison, jusqu’en 2027.

La JS Kairouan ambitionne de retrouver les sommets du basket-ball tunisien, après une longue absence des titres nationaux, le dernier sacre en championnat remontant à 2003 et celui en Coupe de Tunisie à 2005.

Lors de la saison écoulée, la formation aghlabide avait atteint la finale du championnat, alors qu’elle s’est arrêtée en demi-finale de la Coupe de Tunisie.