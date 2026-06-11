La voix des joueurs sera désormais entendue lors des réunions du conseil de la Fifa, le principal organe de décision de l’instance mondiale du football, s’est félicitée mercredi la Fifpro, syndicat mondial des joueurs et joueuses professionnels.

“La voix des joueurs sera représentée lors des réunions du conseil de la Fifa grâce à un statut d’observateur assorti d’un droit de parole lorsque des questions relatives aux joueurs seront examinées”, a détaillé la Fifpro dans un communiqué annonçant la signature d’un nouveau protocole d’accord avec la Fifa.

Cet accord, ajoute-t-elle, va l’associer à “toutes les réformes importantes relatives au bien-être des joueurs”.

La Fifpro travaillera notamment avec la Fifa sur le calendrier international et le système des transferts, deux sujets sur lesquels les deux instances s’affrontent régulièrement.

L’accord prévoit aussi la fin des procédures judiciaires lancées contre la Fifa par la Fifpro ou par ses divisions continentales et ses syndicats membres .

La Fifpro a ainsi déposé une plainte contre la Fifa en octobre 2024 devant la Commission européenne à propos du calendrier, en dénonçant les cadences toujours plus importantes que doivent supporter les joueurs professionnels.