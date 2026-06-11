Le Portugal a remporté son dernier match amical de préparation au Mondial 2026 en s’imposant face au Nigeria (2-1), mercredi à Leiria, au centre du pays.

Cette rencontre a permis à la Seleção de valider un succès avant son entrée en compétition, prévue le 17 juin contre la République démocratique du Congo, dans le groupe K.

Pedro Neto et Francisco Conceição décisifs

Le Portugal a rapidement pris l’avantage grâce à Pedro Neto. L’attaquant de Chelsea a ouvert le score à la 23e minute d’une frappe croisée du pied gauche.

Le Nigeria a toutefois réagi avant la pause. Akor Adams a égalisé à la 38e minute après une action individuelle, éliminant plusieurs défenseurs portugais avant de tromper le gardien Diogo Costa.

En seconde période, Francisco Conceição a redonné l’avantage aux Portugais à la 75e minute. L’ailier de la Juventus a repiqué dans l’axe avant de déclencher une frappe croisée victorieuse.

Cristiano Ronaldo en manque d’efficacité

Cette rencontre a également mis en lumière les difficultés de Cristiano Ronaldo. Le quintuple Ballon d’Or, âgé de 41 ans selon le texte fourni, n’a pas réussi à concrétiser plusieurs occasions franches.

Une prestation jugée insuffisante pour rassurer sur sa capacité à rester décisif au plus haut niveau, à l’approche de la Coupe du monde.

Par ailleurs, la défense portugaise a montré certaines fragilités, malgré la victoire finale.

Un dernier test avant le Mondial

Ce succès permet au Portugal d’aborder la Coupe du monde avec un résultat positif, même si plusieurs zones d’ombre persistent.

La Seleção entrera en lice le 17 juin face à la RD Congo, avant d’affronter l’Ouzbékistan et la Colombie dans le groupe K.

Ce dernier match de préparation laisse donc une impression contrastée entre efficacité offensive ponctuelle et fragilités défensives à corriger.