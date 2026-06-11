La Coupe du monde 2026 débute ce jeudi 11 juin avec une affiche inaugurale opposant le Mexique à l’Afrique du Sud à l’emblématique Estadio Azteca. Devant leur public, les Mexicains entendent réussir leur entrée dans la compétition face aux Bafana Bafana, de retour au Mondial après seize années d’absence.

Emmenée par son sélectionneur Javier Aguirre, la sélection mexicaine arrive en pleine confiance après une préparation convaincante, marquée notamment par une large victoire face à la Serbie (5-1). Le milieu de terrain Edson Álvarez et l’attaquant Raúl Jiménez seront les principaux atouts d’El Tri, tandis que le gardien Guillermo Ochoa s’apprête à disputer sa sixième Coupe du monde, un record.

De son côté, l’Afrique du Sud, dirigée par Hugo Broos, espère créer la surprise. Les Sud-Africains s’appuieront notamment sur le gardien Ronwen Williams et l’attaquant Lyle Foster pour tenter de contrarier les ambitions du pays hôte.

Sur quelle chaîne regarder Mexique – Afrique du Sud ?

Le match d’ouverture de la Coupe du Monde de la FIFA 2026 se jouera ce jeudi 11 juin à Mexico. Le coup d’envoi sera donné à 20h00 en Tunisie.

La rencontre sera diffusée en clair sur M6

Horaire du match

Match : Mexique – Afrique du Sud

Compétition : Coupe du monde 2026

Date : Jeudi 11 juin 2026

Stade : Estadio Azteca

Coup d’envoi : 20h00 .

Diffusion TV : M6 et beIN SPORTS.