Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Mondher Belaïd, s’est entretenu mercredi au siège du ministère avec l’ambassadeur des États-Unis en Tunisie, Bill Bazzi, afin d’examiner les moyens de renforcer la coopération bilatérale dans les domaines de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l’innovation.

Selon un communiqué , les discussions ont porté notamment sur le développement des programmes d’échanges étudiants, le renforcement des partenariats entre universités tunisiennes et américaines, ainsi que sur la coopération en matière de recherche, d’innovation et de transfert de technologies.

Les deux parties ont également évoqué le renouvellement du cadre de coopération scientifique et technologique entre la Tunisie et les États-Unis, dans l’objectif de consolider les échanges académiques et de soutenir les projets conjoints de recherche.