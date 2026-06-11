Trois cent dix exposants et vingt gouvernorats seront au rendez-vous à Gabès.

Le 42e salon international de Gabès ouvre ses portes du 25 juin au 13 juillet au palais des expositions de la Corniche. Des participants venus de plusieurs pays frères s’y joignent.

Artisanat, meuble, ameublement, prêt-à-porter, télécommunications, services touristiques : l’offre couvre un large éventail d’activités. L’administration du salon confirme ces données. Elle annonce une programmation axée sur la valorisation des produits régionaux et nationaux.

Mercredi, le gouverneur de la région, Ridha Ncibi, a réuni les différents intervenants au siège du gouvernorat. Objectif : passer en revue les derniers préparatifs.

Il a insisté sur la coordination entre les services et la mobilisation des moyens logistiques. Assurer le bon déroulement de cette manifestation économique annuelle, tel est l’enjeu.

Y étaient présents la direction du salon, la direction régionale du commerce, les commissariats régionaux au tourisme, à l’artisanat et à la culture. La protection civile et la sûreté nationale aussi.

L’union régionale de l’industrie, du commerce et de l’artisanat et la société régionale de transport de Gabès ont assisté à la réunion.

Depuis sa création, le salon international de Gabès dynamise l’activité économique dans le sud-est. Il offre aux entreprises un espace de promotion directe et aux visiteurs, une vitrine dense de produits et de savoir-faire.