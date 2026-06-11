La municipalité de Tunis a donné son aval provisoire à une série de projets locaux de développement, du sport et de la jeunesse.

C’était lors d’une visite de terrain effectuée, mercredi, par la chargée de la gestion de la municipalité de Tunis, Sameh Daldoul.

Ces initiatives, menées par la municipalité, s’inscrivent dans le cadre du renforcement des infrastructures locales, de l’amélioration de la qualité des équipements publics et de la promotion des espaces dédiés aux jeunes et au sport.

Lors de cette visite, les responsables ont suivi l’avancement des travaux et évalué leur état d’achèvement.

Parmi les projets inspectés figurent l’aménagement de pistes extérieures dans la zone de la Rabta (Borj Felfel), la rénovation de la maison de la jeunesse dans le quartier Hlal avec la création d’un espace radio-télévision pour soutenir les activités médiatiques et culturelles numériques, offrant ainsi aux jeunes un cadre moderne pour s’exprimer et innover.

Un troisième projet concerne l’aménagement des terrains de quartier dans la zone Ibn Sina, tandis qu’un quatrième vise l’ensemencement du stade municipal de la Hafsia.

Cette visite a permis de vérifier la conformité des réalisations aux normes techniques en vigueur, garantissant ainsi des espaces modernes et sécurisés répondant aux attentes des citoyens.

Ces projets dynamiseront la vie sportive, culturelle et jeunesse dans les zones concernées, notamment, grâce au renforcement des infrastructures dédiées aux jeunes et au soutien des initiatives créatives et numériques.

La délégation était composée de deux représentants de la circonscription de la ville et des zones de Sidi Béchir et Bab Bhar, ainsi que des délégués de Sidi Béchir, El Kabaria et de la Médina, du délégué régional des sports, des membres des conseils locaux et d’un groupe de cadres municipaux des zones concernées.